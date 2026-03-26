Transport gigant pe drumurile din Sălaj

În perioada 26 – 30 martie se va desfășura un transport cu gabarit depășit pe traseul: Cluj Napoca – DN1F – Centura Zalău – DJ191C – DJ191D – Nușfalău – DN1H – Varianta de Ocolire Bihor – DN1Y – DEx16 – A3 – Borș II PTF.

Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 5 m, masa totală 144 tone, lungime 30 m, înălțime 4,40 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

