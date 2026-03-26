Șoferiță de 19 ani din Sălaj, rănită într-un accident rutier

O tânără sălăjeancă în vârstă de 19 ani, alături de o altă femeie aflată pe scaunul din dreapta al autoturismului, au fost implicate într-un accident de circulație în județul Satu Mare. Evenimentul rutier a avut loc marți, 24 martie, în jurul prânzului, între localitățile sătmărene Hodod și Giurtelecul Hododului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, tânăra șoferiță ar fi pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei într-o curbă. Aceasta a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț.

Atât ea, cât și pasagera în vârstă de 50 de ani au fost rănite în urma impactului și au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

În urma verificărilor, șoferița nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatele fiind negative la testarea cu aparatul alcooltest.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

