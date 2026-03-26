Ședință cu primarii sălăjeni pe tema reducerilor de personal din primării

O importantă ședință de lucru cu primarii sălăjeni a avut loc miercuri, în organizarea Instituției Prefectului Sălaj. Evenimentul a avut ca temă principală clarificarea aspectelor legislative privind reorganizarea și reducerea de personal. Întâlnirea a fost prezidată de prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, alături de subprefecții Alexandru Dorin Pura și Dari Toma, de secretarul general al instituției, Cristina Oltean, precum și de șeful Serviciului Juridic, Samir Cîmpean. De asemenea, la ședință au participat și luat cuvântul Cosmin Vlaicu, secretar general al județului, precum și Marcela Laza, reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj.

Discuțiile au avut un caracter aplicat și interactiv, oferind atât primarilor, cât și secretarilor unităților administrativ-teritoriale oportunitatea de a adresa întrebări punctuale și de a clarifica aspecte legate de implementarea prevederilor legale. Reprezentanții Instituției Prefectului au oferit răspunsuri și explicații detaliate, cu scopul de a asigura o aplicare unitară și coerentă a cadrului normativ în toate unitățile administrativ-teritoriale din județ.