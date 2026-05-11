Tâlhărie în miez de noapte pe bulevard

În data de 10 mai, în jurul orei 3, un tânăr de 23 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului ar fi abordat, pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiu, un bărbat de 37 de ani, din Zalău, pe care l-ar fi bătut cu pumnii, iar ulterior i-ar fi furat un telefon mobil și un portofel ce conținea carduri bancare, documente și suma de 500 de lei, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 2.000 de lei. După comiterea faptei, tânărul a dispărut, ulterior fiind depistat într-o locuință din municipiul Zalău.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând ca să fie prezentat magistraților din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale.

M. S.