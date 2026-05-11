Accident la Bobota

Polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați luni, prin apel la 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, la ieșirea din localitatea Bobota. Un TIR, condus de un bărbat de 39 de ani din Zalău, la ieșirea din localitatea Bobota a intrat în coliziune cu o bordură de pod, ulterior acroșând balustrada, ajungând în șanț. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Șărmășag, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

M. S.