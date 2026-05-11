Întâlnire de dans dedicată Zilei Europei la Zalău

Cu ocazia Zilei Europei, în data de 9 mai, municipiul Zalău a găzduit o întâlnire specială de dans, organizată de Magdi Senior Dance Group și EMKE Zalău. Invitatul evenimentului a fost grupul Kira Senior Dance din Oradea. Realizarea evenimentului a fost sprijinită de UDMR Sălaj, precum și de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de plăcută, participanții bucurându-se de aproximativ trei ore de dans intens, care a însemnat nu doar mișcare, ci și apropiere umană, consolidarea comunității și celebrarea spiritului european al unității. După programul oficial, activitățile au continuat în curtea sediului EMKE, unde a avut loc o masă la ceaun. Voia bună, discuțiile prietenești și dansul nu au lipsit nici aici, participanții continuând spontan să danseze pe muzică, într-o atmosferă relaxată și caldă.

Un element deosebit al întâlnirii a fost faptul că instructoarea grupului oaspete din Oradea, Kócza Erika, și-a început cariera de dansatoare chiar la Zalău. Parcursul său profesional a fost susținut și mentorat de Bakó Magdi, înainte de începerea modulelor de formare. Această relație profesională și umană a stat la baza unei prietenii durabile, care leagă și astăzi comunitățile de dansatori din Zalău și Oradea.

Întâlnirea de dans organizată la Zalău, cu prilejul Zilei Europei, a reprezentat o celebrare demnă a cooperării, a spiritului de apartenență și a valorilor europene comune, demonstrând că dansul este un limbaj universal, capabil să creeze comunități și să construiască punți între oameni, orașe și generații.

M. S.