Se fac pași importanți pentru înființarea Parcului de Specializare Inteligentă Hereclean

Consiliul Județean Sălaj a lansat procedura de consultare publică pentru documentația de atribuire prin concesiune a unor terenuri din Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean. În perioada următoare, va fi organizată licitația deschisă pentru concesionarea a 11 parcele cu o suprafață totală de aproximativ 4,5 de hectare.
Proiectul Parcului de Specializare Inteligentă Hereclean este finanțat de ADR Nord-Vest, prin Regio Nord-Vest, și are ca scop:
susținerea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare bazate pe tehnologii avansate;
crearea de noi locuri de muncă;
impulsionarea dezvoltării economice locale.
Documentația se află în consultare publică timp de 30 de zile calendaristice, perioadă în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.
