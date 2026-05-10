Scene violente în curtea unui zălăuan. Un bătrân, atacat cu un obiect ascuțit de un tânăr

Un pastor a fost agresat în propria curte de către o persoană necunoscută, ce ar fi intrat în incintă cu forța. Scenele violente au avut loc duminică după-amiază în Zalău, iar polițiștii au fost sesizați despre cele întâmplate de către un bărbat. Ulterior, agresorul a părăsit locul faptei, deplasându-se cu un autoturism într-o direcție necunoscută, în vreme ce pastorul de 76 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

La scurt timp, persoana bănuită a fost identificată la locuința sa din Sălățig. Oamenii legii au descoperit că este vorba despre un bărbat de 30 de ani, iar în prezent se află în custodia autorităților.

Cercetările sunt continuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta și documentării întregii activități infracționale.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

Victima, în afara oricărui pericol

Victima se află în afara oricărui pericol, starea acesteia fiind stabilă. Cercetările sunt în continuare în desfășurare, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta. Cu informații suplimentare vom reveni în cursul zilei de mâine.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Sălaj.