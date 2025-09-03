Salvator în timpul liber

Plutonier adjutant-șef Noje Marius, aflat în timpul liber, marți, 2 septembrie, a intervenit prompt la un accident rutier produs în orașul Jibou. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost lovit de un autoturism pe trecerea de pietoni și proiectat la câțiva metri distanță. Victima acuza dureri la nivelul coloanei vertebrale și prezenta răni la un picior.
Observând cele întâmplate, Marius nu a stat pe gânduri și i-a acordat primul ajutor victimei, menținându-i capul imobilizat pentru a preveni agravarea leziunilor și asigurându-l că va fi în siguranță până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior, a sprijinit echipajul SMURD în manevrele de preluare și transport spre spital, contribuind la stabilizarea victimei.
Pompierul, în vârstă de 45 de ani, face parte din marea familie a salvatorilor sălăjeni din anul 2006, desfășurându-și activitatea în cadrul Secției de pompieri Jibou.