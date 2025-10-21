Medicul Ionuț Juravle a realizat cu succes prima sa operație cu sistemul chirurgical robotizat Da Vinci

Cunoscutul medic urolog Ionuț Juravle, cel care coordonează și Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență din Zalău, a mai obținut un rezultat deosebit. Medicul a realizat cu succes prima sa operație cu sistemul chirurgical Da Vinci. „Spitalul Județean de Urgență Zalău adresează sincere felicitări domnului doctor Ionuț Bogdan Juravle, șeful Secției Urologie, pentru reușita deosebită de a finaliza cu succes prima sa intervenție robotică realizată cu sistemul chirurgical Da Vinci (la Spitalul Humanitas din Cluj-Napoca). Această performanță confirmă nivelul ridicat de profesionalism, dedicare și dorința permanentă de perfecționare a domnului doctor Juravle, precum și angajamentul său față de dezvoltarea continuă a chirurgiei minim invazive și robotice în România. Îi mulțumim pentru contribuția constantă la. progresul Secției Urologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău și îi dorim mult succes în activitatea viitoare”, este mesajul conducerii Spitalului Județean de Urgență din Zalău. La rândul său, Ionuț Juravle i-a mulkțumit celui care i-a fost mentor în calea spre succes. „Cu profund respect și recunoștință, doresc să îi adresez sincere mulțumiri domnului Prof. Dr. Ioan Coman, pionier al chirurgiei minim invazive, laparoscopice și robotice în România. Vă mulțumesc pentru exemplul de excelență profesională, pentru dedicarea față de formarea generațiilor de chirurgi urologi și pentru sprijinul constant oferit pe parcursul dezvoltării mele profesionale. Modelul dumneavoastră de rigoare, pasiune și devotament pentru pacienți și pentru progresul medicinei rămâne o sursă de inspirație continuă”, a declarat medicul Ionuț Juravle.

