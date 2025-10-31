Sălajul, reprezentat de echipa „RoboKids” la Târgul Național de Știință CODE Kids din București

Sălajul va fi reprezentat de echipa „RoboKids” la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025, care va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Echipa de copii de la Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj s-a calificat la acest eveniment național după ce a obținut locul al treilea la Târgul-Hackathon Regional de Știință CODE Kids 2025, cu proiectul „Ceasul Magic”, realizat în clubul CODE Kids din cadrul bibliotecii.

Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 este organizat de Fundația Progress și reunește 40 de copii, reprezentanți ai celor 20 de echipe câștigătoare ale etapelor regionale din România și din Republica Moldova.

Etapa regională a mișcării CODE Kids a fost găduită la Zalău, unde au luat parte echipe din mai multe județe, precum Maramureș, Satu Mare, Bihor și Mureș.

Scopul acestei manifestări este de a aduce la un loc tineri pasionați de știință și robotică, care pun bazele și dezvoltă proiecte tech în biblioteci.

Fundația Progress este activă încă din 1996. În ultimii ani, organizația a crescut exponențial și și-a îndreptat atenția către rețeaua națională de biblioteci, privite ca hub-uri comunitare.

„Biblioteca este pentru noi locul în care se plantează semințele binelui, „sufletul“ unei comunități, unde membrii săi capătă deprinderi practice, care îi ajută să rezolve problemele cu care se confruntă la nivel personal sau colectiv”, transmit reprezentanții fundației.