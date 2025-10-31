# Sezonul strugurilor e în toi, iar sălăjenii sunt prin vii pentru a-și culege roadele și a pregăti vinul din recolta acestui an. Și cum mai toți sunt mari iubitori de must, PET-urile sunt pline și puse prin frigidere. Un copil dintr-un sat foarte apropiat de Șimleu voia să deguste mustul pe care îl pusese tatăl său într-o sticlă de doi litri. Din neatenție, acesta pusese lângă sticla de must și un PET cu vin roșu de anul trecut, pentru a se ospăta după ziua de muncă în vie. Și, cum probabil deja intuiți, băiețelul și-a turnat un pahar plin de vin, tare de nu știa ce urmează. A băut cu poftă, realizând abia apoi că era fix ceea ce nu era de băut, mai ales la vârsta lui.

# Și nu doar vinul e în toi, ci și pălinca. Iar cum sălăjenii sunt producători recunoscuți, nu puțini sunt cei care și-au pregătit cazanele și s-au pus la treabă. În Cehu, s-au adunat acasă trei doamne la o vârstă respectabilă și, cum soții lor s-au ocupat de tot ceea ce era nevoie pentru a fierbe prunele și fructele pentru pălincă, ele s-au pus pe treabă. Harnice din cale afară, doamnele au reușit, ciudat de altfel, să o dea bine la măsea. Îmbătate bine, au făcut pălinca cumva, însă doar cu multă vorbăraie, hohote și alte cele.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu