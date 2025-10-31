Noi proceduri pentru sălăjenii care vor permis de vânătoare

Noi reglementări privind obținerea permisului de vânătoare pentru sălăjeni și români sunt propuse la nivel național de oficialii de la Mediu. Aceștia înaintează modificări semnificative în Ordinul nr. 639/2009 în ceea ce privește permisele de vânătoare, în vederea asigurării unei proceduri mai transparente.

Mai puține permise

Potrivit unui referat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, aceste schimbări vor avea și efecte practice, resimțite atât de către candidați, cât și pentru buget. Noile măsuri ar urma să ducă la eliberarea unui număr mai redus de permise de vânătoare, iar în traducere liberă, acest aspect ar presupune și mai puțini vânători autorizați.

Mai mult, modificările impun și revizuirea taxelor pentru examinări, în vederea menținerii și majorării veniturilor colectate în bugetul de stat.

Examinări supravegheate

Având în vedere acest proces, schimbările vor conduce și la supravegherea examenelor de către funcționari ce ocupă poziții de conducere și de consilieri juridici. În acest fel, legalitatea și corectitudinea procesului va fi verificată, iar în atribuții vor fi regăsite și analizarea dosarelor candidaților și cazierul judiciar.

Toate acestea apar în contextul în care Ministerul Mediului este instituția centrală, în atribuțiile căreia se regăsește și responsabilitatea asupra vânătorii și administrării faunei sălbatice, fiind asigurată coordonarea, reglementarea și monitorizarea activităților cinegetice la nivelul întregii țări.

Mai mult, noua formă a comisiilor, precum și condițiile actualizate privind examinarea sunt anunțate ca măsuri ce asigură transparența și legalitatea întregului proces.