Sălăjeanul Flavius Lucăcel, distins cu Premiul „Radu Stanca” al publicației Apostrof

Sălăjeanul Flavius Lucăcel, scriitor, pictor, poet și dramaturg, a fost distins cu Premiul „Radu Stanca” al publicației Apostrof, pentru volumul „Vecinii. Cinci monologuri despre om”. Acesta a apărut anul trecut la Editura Caiete Silvane. Cartea este însoțită de „ferestrele” sale picturale, prezentate în expoziții naționale și de peste hotare.

Gheorghe Traian Lucăcel, cunoscut sub pseudonimul literar și artistic Flavius Lucăcel, s-a născut în 26 august 1968, în localitatea sălăjeană Aluniș, și este un artist complet: pictor, poet, dramaturg cu peste zece volume de teatru publicate în română, engleză, franceză și maghiară.

Multe dintre acestea au fost premiate și/sau puse în scenă ca spectacole de teatru ori spectacole-lectură. De asemenea, a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2015 („Singurătatea pietrelor”). Începând cu anul 1998 organizează și participă la numeroase expoziții de artă personale și colective din țară și străinătate.

Revista Apostof este o publicație a Uniunii Scriitorilor din România, iar primul premiu a fost acordat în anul 1996.