Sălăjean, bănuit că ar fi înșelat un bărbat cu zeci de mii de lei, promițându-i fonduri europene

Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puze în executare de autorități, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată.

Acestea au avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei.

Din cercetări a reieșit că, în perioada anilor 2020 – 2022, un bărbat ar fi înșelat un alt bărbat, susținând în mod fals că îl poate ajuta să obțină fonduri europene. Însă, acest fapt nu s-a dovid a fi unul real, cauzându-i un prejudiciu de peste 92.400 de lei și 8.700 de euro.

În urma perchezițiilor domiciliare, autoritățile au descoperit și ridicat pentru derularea anchetei, mai multe înscrisuri utile cauzei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Mai mult, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanei vizate.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.