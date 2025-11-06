Vești bune pentru mii de elevi sălăjeni: cardurile educaționale vor fi alimentate luna aceasta

Vești bune pentru elevii sălăjeni, beneficiari ai cardurilor educaționale. Sumele alocate vor fi virate începând din această lună, potrivit ministrului Educației, Daniel David.

Plățile pe cardurile educaționale vor fi efectuate în noiembrie pentru elevii din ciclul preuniversitar care dețin deja carduri, iar începând cu luna decembrie, banii vor ajunge și la copiii care vor beneficia de acestea începând din acest an școlar, odată ce cardurile vor fi emise.

Aceste tichete sociale, în format electronic, sunt destinate preșcolarilor și elevilor vulnerabili, iar suma alocată fiecăruia de către statul român este de 500 de lei.

Mai mult, bugetul alocat acestui sprijin, aferent acestui an școlar, a fost suplimentat, după cum a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în prima jumătate a lunii august.

Mii de solicitări din partea elevilor sălăjeni

În acest an școlar, în județul Sălaj au fost depuse aproximativ 13.500 de solicitări pentru aceste carduri educaționale, iar majoritatea dintre ele provin de la elevii care au beneficiat și în anii precedenți de acest sprijin financiar.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, anul acesta sunt eligibili peste 12.600 de preșcolari și elevi, iar dintre aceștia, 2.000 vor primi carduri noi.

Scopul acestor carduri îl reprezintă sprijinirea elevilor vulnerabili pentru achiziționarea de rechizite și alte produse necesare frecventării școlii și grădiniței.

Măsura autorităților urmărește sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la creșterea incluziunii în educație.