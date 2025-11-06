Spital municipal la Zalău

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a declarat astăzi că poartă discuții cu primarul municipiului Zalău, Florin Florian, despre posibilitatea înființării unui spital municipal, a unei unități spitalicești locale. Potrivit liderului administrației județene, un asemenea spital este necesar pentru a prelua pacienții din oraș, pentru a degreva Spitalul Județean de Urgență din Zalău. Mai mult, Spitalul Județean este unul de urgență, iar un spital local ar prelua cazurile mai puțin grave. Discuțiile vor continua pentru găsirea soluțiilor necesare implementării unei astfel de investiții.

Share Whatsapp Email