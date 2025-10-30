Sălăjean arestat în județul vecin pentru furt calificat

Un sălăjean în vârstă de 58 de ani, acuzat de furt calificat, a fost arestat de polițiștii sătmăreni și își va petrece următorii ani în spatele gratiilor.

Săptămâna aceasta, la data de 28 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale ai județului vecin, alături de cei din Tășnad, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un sălăjean, condamnat de judecătorii din Carei la trei ani și zece luni de detenție, în urma săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Potrivit oamenilor legii, acesta a fost deja condus la Penitenciarul Satu Mare, acolo unde își va ispăși pedeapsa.