„Dealul Melcilor 10 / Csigadomb 10” celebrează zece ani de creație și inspirație la Muzeul de Artă din Cluj

Sălajul este și va rămâne mereu un reper cultural cu totul special, nu doar în regiune, ci și în țară și peste hotare. De la tradiții, obiceiuri, experiențe culturale și artistice, toate acestea traversează culmi și ajung în atenția unui număr impresionant de oameni.

O expoziție cu totul specială

„Dealul Melcilor 10/Csigadomb 10”, o expoziție cu totul specială, celebrează primul deceniu de existență, inspirație și artă. Evenimentul marchează zece ani de activitate a taberei de creație, inițiată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și găzduită de Casa Szentimrei din Stana, comuna Almașu. Expoziția este deschisă publicului în această perioadă la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Încă de la porțile clădirii, trecătorii zăresc afișul expoziției, fiind invitați să-i treacă pragul. Într-un cadru cu totul aparte, într-o bijuterie arhitecturală situată chiar în inima Clujului, expoziția de artă devine un adevărat loc de inspirație și liniște, în care mintea se conectează cu ideea și creativitatea zecilor de artiști ale căror lucrări sunt expuse în incinta muzeului clujean. Doar sunetul parchetului vechi se așterne în călătoria printre obiectele de artă, într-un spațiu în care lucrările impresionează, fără doar și poate, prin expresivitate și diversitate.

Zeci de lucrări și diversitate artistică

Vizitatorii au ocazia să descopere picturi în ulei, sculpturi, desene în pastel, lucrări realizate în tehnici acrilice și mixte, ce redau atât portrete, peisaje sălăjene, clădiri, dar și forme abstracte. Expoziția reunește 62 de lucrări semnate de artiști care, de-a lungul acestui deceniu, au luat parte la tabăra de creație de la Stana.

De-a lungul celor zece ediții, 40 de artiști transilvăneni și maghiari de peste hotare și-au pus amprenta asupra acestui spațiu artistic de dialog, inspirație și cultură, reușind să dea naștere comuniunii pe aceste meleaguri și în afara țării. Cu atât mai mult, lucrările lor vor face subiectul unui catalog de specialitate.

Simpozionul de creație artistic-plastică, organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a ajuns anul acesta la cea de-a zecea ediție, sub conducerea artistului Attila Szabó. Partenerii evenimentului sunt Fundația Szentimrei și Asociația Sensaria.

Expoziția „Dealul Melcilor 10 / Csigadomb 10” a fost deschisă în 22 octombrie, în prezența lui Fábry Szabolcs, consul al Consulatului General al Ungariei la Cluj-Napoca, a artistului plastic Szabó Attila, coordonator al taberei de creație, a lui Szabó Zsolt, președintele Fundației Szentimrei, și a curatorului expoziției, Iakob Attila. Publicul o poate vizita până în data de 2 noiembrie.