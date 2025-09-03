Rodica Coposu a fost decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan

Steluța Lucia Rodica Coposu a fost decorată post-mortem cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler de către președintele Nicușor Dan în 3 septembrie. Ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a decedat luna trecută, la vârsta de 92 de ani.

În memoria fratelui lor, Rodica Coposu și sora ei, Flavia Bălcescu-Coposu, au decis înființarea Fundației Corneliu Coposu în anul 1996. Mai mult, acestea au fost decorate cu Crucea Casei Regale a României în anul 2009 de către Majestatea Sa, Regele Mihai I.

Sora lui Corneliu Coposu a fost decorată „în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații”, după cum a transmis Administrația Prezidențială.

Născută în 26 septembrie 1932 la Bobota, Rodica Coposu a urmat studiile liceale și universitare la București. Absolventă a Institutului Politehnic în anul 1956, aceasta a lucrat timp de peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din capitală.