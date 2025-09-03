Trei zălăuani la Gala Internațională de Box România – Italia

Sala Sporturilor din Deva se transformă, în 4 septembrie, de la ora 18, în ringul unde pasiunea pentru box și spiritul competițional se întâlnesc într-un spectacol de excepție, Romania vs Italia.

În evenimentul pugilistic de prestigiu la care vor urca în ring mari campioni, CSM Zalău este reprezentat de sportivul Grama Rareș (75 kg tineret), care îl va avea adversar pe campionul Italiei, Sinagra Christian. În gală au mai fost selectați Tinca Alex (60 kg juniori) și Burian Mihai (60 kg tineret).

Evenimentul este organizat de Federația Română de Box și Asociația Județeană de Box Hunedoara, cu susținerea Primăriei Municipiului Deva.

M. S.