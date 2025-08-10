Vești bune! Vaccin anti-HPV gratuit până la vârsta de 26 de ani

Esențială în prevenirea cancerului de col uterin, vaccinarea împotriva virusului HPV va fi disponibilă gratuit de la începutul lunii octombrie, atât pentru fetele cât și pentru băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, potrivit noilor măsuri adoptate de guvernanți.

Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, va fi facilitat accesul rapid și eficient la acest tip de tratament, iar dozele vor fi ridicate din farmacii, în baza unei rețete eliberate de medicul de familie. Fondurile necesare pentru vaccinarea anti-HPV și pentru programele de screening al cancerului de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin Ministerul Sănătății.

Se vaccinează sălăjenii?

În ceea ce-i privește pe sălăjenii care s-au vaccinat până în prezent, în primul trimestru al acestui an și-au administrat doze de vaccin aproape o sută de pacienți. Cei mai mulți provin din categoria de vârstă de peste 19 ani, iar vaccinate complet sunt 36 de sălăjence. Alte 34 de fete, cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani, s-au imunizat în primele trei luni ale anului 2025.