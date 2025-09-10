Revin ploile în Sălaj

Toamna își intră în drepturi, iar ploile și vremea răcoroasă sunt tot mai des resimțite în această perioadă. De la vremea caniculară de zilele trecute, Sălajul va fi cuprins de ploi în a doua jumătate a acestei săptămâni.
Meteorologii au emis o nouă atenționare de Cod galben, ce va intra în vigoare joi, începând cu ora 2 și va fi valabilă până la prânz, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Ploile vor avea caracter de averse și vor fi însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice. Mai mult, cantitățile de apă acumulate vor ajunge până 40 de litri/mp.