Revin ploile în Sălaj

Toamna își intră în drepturi, iar ploile și vremea răcoroasă sunt tot mai des resimțite în această perioadă . De la vremea caniculară de zilele trecute, Sălajul va fi cuprins de ploi în a doua jumătate a acestei săptămâni .

Meteorologii au emis o nouă atenționare de Cod galben, ce va intra în vigoare joi, începând cu ora 2 și va fi valabilă până la prânz , potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Ploile vor avea caracter de averse și vor fi însoțite , pe alocuri, de descărcări electrice. Mai mult , cantitățile de apă acumulate vor ajunge până 40 de litri/mp.