Sălajul este codaș la tranzacții imobiliare

În timp ce marile județe ale țării se remarcă, de la o lună la alta, cu mii de tranzacții imobiliare, Sălajul se află la coada clasamentului în România. Doar în luna august a acestui an au fost tranzacționate aproape 53.500 de imobile, iar cele mai multe au fost vândute în București, cu peste 10.000 de tranzacții, Ilfov, cu 3.246 și Brașov, cu puțin peste 2.700.

La polul opus se situează Sălajul, cu 353 de vânzări, urmat doar deCovasna și Teleorman, județe în care au fost tranzacționate mai puține locuințe.

În ceea ce privește ipotecile, numărul acestora a crescut față de 2024. Dacă la nivel național au fost încheiate peste 30.000 de astfel de operațiuni, în Sălaj au fost operate doar 56, județul ocupând ultima poziție în România, alături de Harghita și Caraș-Severin, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.