Razie împotriva evaziunii fiscale în Sălaj. Amenzi uriașe și bani confiscați de polițiști

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat trei acțiuni pe raza întregului județ, în perioada 17 – 28 septembrie.

Scopul autorităților l-a reprezentat verificarea modului în care operatorii economici respectă legea în ceea ce privește folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Astfel, au fost efectuate controale la 105 societăți comerciale din municipiul Zalău, orașele Jibou și Șimleu Silvaniei, precum și din comunele Crasna, Ileanda și Sânmihaiu Almașului.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au constatat 32 de abateri ale normelor privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 214.000 de lei.

Totodată, au fost identificate sume de bani nefiscalizate, pentru care operatorii economici nu au emis bonuri fiscale. Astfel, polițiștii au confiscat suma de 7.644 de lei.