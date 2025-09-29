Lemn în valoare de mii de lei, confiscat de polițiști în doar o singură zi

Un zălăuan de 41 de ani a fost depistat în trafic de polițiști, în timp ce transporta cu o autoutilitară 2,6 metri cubi de lemn de salcie, la data de 26 septembrie. Bărbatul nu avea documentele necesare pentru a atesta provenința materialului lemnos și nici aviz de însoțire.Astfel, zălăuanul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos, fără documente legale, a fost confiscat de autorități.

Mai mult, în aceeași zi, polițiștii din Ileanda au descoperit că un bărbat de 38 de ani din localitatea Derșida ar fi transportat 2 metri cubi de lemn, iar în avizul de însoțire era menționată o locație de descărcare diferită de cea unde lemnul a fost descărcat în realitate.

În acest caz, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei, iar cei 2 metri cubi de material lemnos au fost confiscați.