Autoritățile sălăjene la Meseșenii de Jos: infracționalitate ridicată, profanare de morminte și absenteism școlar

Comunitatea din Meseșenii de Jos a luat parte luni la o întâlnire cu prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, subprefectul Dari Toma și reprezentanți ai mai multor instituții sălăjene, precum Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, inclusiv Poliția Animalelor, IJJ Sălaj, DGASPC Sălaj, Ocolul Silvic „Stejarul”, Direcția Silvică, medicii veterinari din comună și conducerea școlii locale.

Discuțiile au la bază faptele antisociale care afectează ordinea, liniștea publică și normele de conviețuire. Dialogul a vizat identificarea și prevenirea unor fapte care, în anumite condiții, pot constitui contravenții sau chiar infracțiuni silvice, fapte de conducere fără drept a unor vehicule, precum și alte infracțiuni împotriva persoanei ori a bunurilor.

Gradul mare de infracționalitate în rândul populației rome, infracțiuni silvice, furturi, chiar și de recolte, intrări prin efracție ori comportamente antisociale sunt doar câteva dintre problemele remarcate în comună. Mai mult, copiii aruncă cu pietre în mașini, organizează petreceri cu muzică la volum maxim în apropierea cimitirului, în timpul slujbelor de înmormântare, iar mai mulți locuitori sunt acuzați de comerț cu animale fără documente, precum porci sau cai, și abandonarea lor pe domeniul public sau pe culturi. Autoritățile au descoperite cazuri de profanare de morminte, mai mulți cetățeni sunt vizați de neplata amenzilor, iar tinerii de absenteism de la școală.

Instituțiile participante și-au asumat intensificarea activității în perioada următoare, pentru a preveni și sancționa astfel de fapte, cu scopul de a asigura un climat de siguranță și respect reciproc în comunitate.

„Respectarea legii și a normelor de conviețuire socială este fundamentul unei comunități sigure și echilibrate, iar Instituția Prefectului va continua să sprijine toate demersurile în acest sens”, au transmis reprezentanții Instituției Prefectului Sălaj.