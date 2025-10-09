Problemele de infrastructură rutieră și pagubele agricole de la Ip, în vizorul Prefecturii Sălaj

O serie de probleme cu care se confruntă comunitatea din Ip au fost dezbătute joi, în prezența prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, și a subprefectului Dari Toma, în urma unei vizite de lucru în comună.

Printre principalele probleme abordate s-a numărat verificarea stării infrastructurii rutiere din zonă. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții autorităților locale, au fost descoperite mai multe nereguli, ce necesită intervenții.

Un aspect care a stârnit nemulțumiri în rândul locuitorilor a fost cel al accesului dificil la proprietăți, în stațiile de autobuz și în parcările adiacente, probleme apărute în urma lucrărilor de reabilitare a drumului național care traversează localitatea. Ridicarea nivelului șoselei, odată cu asfaltarea, a dus la diferențe de înălțime ale carosabilului.

De asemenea, un alt aspect pus în discuții, a fost evaluarea pagubelor privind culturile agricole, afectate din cauza animalelor sălbatice din zonă. În urma discuțiilor cu reprezentanții administrației locale, au fost clarificate procedurile corecte de constatare și despăgubire, astfel încât cetățenii să poată primi sumele cuvenite. Pagubele sunt evaluate de o comisie formată din reprezentanți ai Gărzii Forestiere, Direcției Silvice și Direcției Agricole.

Mai mult, au fost analizate rezultatele procesului de cadastrare sistematică, care s-a încheiat prin soluționarea contestațiilor depuse. Cetățenii din zonă urmează să primească extrasele de carte funciară, etapă ce va contribui la o mai bună claritate a situației juridice a proprietăților.