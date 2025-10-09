Președintele Federației Mondiale de Psihoterapie, Cezar Alfonso, în vizită la Zalău

Vineri, 10 octombrie, începe la Zalău conferința „Dialog între medicină și psihologie”, organizată de către MindRestart în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România – Filiala teritorială Sălaj și Colegiul Medicilor Sălaj, un eveniment dedicat dialogului interdisciplinar dintre psihologie și medicină.

Evenimentul va avea la Casa de Cultură a Sindicatelor și va reuni specialiști de renume din mediul academic din întreaga țară, alături de un invitat special din Statele Unite ale Americii, pentru prima data în țara noastră, dr. Cezar Alfonso – președintele Federației Mondiale de Psihoterapie. Conferința își propune să creeze un spațiu de dialog autentic între două domenii esențiale, medicina și psihologia, în slujba unei înțelegeri mai profunde și mai umane a sănătății.