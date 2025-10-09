Dacian Cioloș, în cărți pentru un nou post diplomatic

Fostul premier al României, sălăjeanul Dacian Cioloș, este vehiculat pentru o nouă funcție diplomatică. Potrivit unor surse, acesta ar urma să fie numit ambasador al României la Uniunea Europeană. În acest moment, funcția este ocupată de Iulia Matei, numită în anul 2021 de fostul președinte Klaus Iohannis.

Numirea lui Cioloș este luată în calcul în contextul mai multor schimbări aduse în ultima perioadă de la nivel înalt. Săptămâna aceasta, au fost anunțate mai multe eliberări și numiri din funcții de către Administrația Prezidențială. Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale, și Luminița Odobescu, fost consilier prezidențial la Departamentul Afaceri Europene, au fost eliberați la cerere și urmează să fie trimiși ca ambasadori la Ankara și la Madrid.

Născut în județul Sălaj, Dacian Cioloș este un politician și inginer horticultor român. A fost prim-ministru al României, Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European și președinte al Uniunii Salvați România.

De asemenea, Cioloș este fondatorul partidului PLUS, care a format o alianță cu USR, iar mai apoi a pus bazele formațiunii REPER.