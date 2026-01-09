Nopți geroase se anunță în zare

Nu scăpăm de frig, iar bocancii, gecile și hainele groase vor fi la ordinea zilei pentru sălăjeni în următoarea perioadă. Temperaturile scăzute vor fi resimțite din plin, atât pe parcursul zilei, cât și noaptea, după cum transmit meteorologii. Mai mult, vremea rece este un semn că zăpada nu se va topi prea curând.

După zile în șir de ninsori abundente, stratul de omăt așternut pe întreg teritoriul județului este unul consistent. În plus, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit atenționarea de Cod galben de ger, valabilă încă de joi, 8 ianuarie. Deși inițial era prevăzută doar pentru o zi, până vineri, vremea se menține friguroasă în tot județul.

Astfel, până la data de 12 ianuarie inclusiv, în Sălaj, precum și în județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și al dimineților. Temperaturile maxime se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent chiar și pe timpul zilei, iar cele minime se vor situa între -18 și -6 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Sursă foto: ANM