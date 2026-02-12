Polițiștii au depistat un sălăjean ce transporta ilegal colete

Marți, polițiștii din Dej au depistat în trafic un bărbat din județul Sălaj care transporta colete fără a deține autorizație taxi valabilă sau altă autorizație de transport conform legii. Pentru neregulile constatate, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni, prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

M. S.