Zeci de arme și mii de cartușe descoperite și confiscate de polițiștii sălăjeni

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj au constatat anul trecut 119 infracțiuni, din care 68 privind săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept, 34 privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar alte 17 privind fapte de braconaj cinegetic. Totodată, au fost desfășurate peste 544 de activități. Dintre acestea, 416 au reprezentat verificări la domiciliile posesorilor de arme și muniții, precum și la sediile unor societăți autorizate, 100 au fost controale la societăți care desfășoară operațiuni cu substanțe periculoase, iar 28 au fost percheziții domiciliare. În urma acestor activități, au fost confiscate 35 de arme, 11.277 de elemente de muniție aferente armelor deținute ilegal și 196.011 kilograme de substanțe toxice sau periculoase.

