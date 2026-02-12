Amenzi de aproape un milion de lei pentru infracțiuni silvice

În domeniul silvic, pe parcursul anului 2025, oamenii legii au organizat peste două mii de controale, fiind constatate 352 de infracțiuni. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 310 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 990.000 de lei. Cu această ocazie au fost confiscați 1.019 metri cubi de lemne, patru autovehicule care transportau ilegal lemne și 14 drujbe folosite la săvârșirea faptelor ilegale, în valoare de peste 95.000 de euro. Un exemplu semnificativ este un control efectuat la depozitele unei firme. Au fost constate diferențe între volumul scriptic și cel faptic de peste 2.000 de metri cubi de lemne, pentru care nu existau documente, în valoare de 2.690.000 de lei. Autoritățile au mai stabilit că firma respectivă ar fi introdus date necorespunzătoare în aplicația SUMAL 2 în cazul a 87 de transporturi extracomunitare de lemne.

