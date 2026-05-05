Poienile Aghireș, o oază de natură respectată de prea puțini în minivacanța de 1 Mai

Ce poate fi mai frumos, în apropierea unui oraș aglomerat, departe de gălăgia urbană și de problemele cotidiene, decât un spațiu în natură, îngrijit și liniștit?

Zălăuanii au în apropiere un loc de relaxare unde își pot petrece timpul liber la aer curat. Poienile Aghireșului sunt un spațiu creat pentru fiecare în parte, un loc potrivit pentru a profita de o zi însorită alături de cei dragi.

Iar cum minivacanța de 1 Mai a fost un bun prilej de a petrece câteva zile libere la grătar, nu puțini au fost sălăjenii care au optat să se bucure de acest spațiu în natură.

Din păcate, deși mulți au sosit încărcați cu bagaje pline cu preparate, unii au uitat, voit sau nu, să strângă și să depoziteze corespunzător deșeurile.

Potrivit autorităților, au dispărut trei grătare, altele au fost vandalizate, iar în urmă au rămas cantități mari de deșeuri.

„Acest spațiu este al tuturor și este destinat să fie folosit împreună. Vă rugăm să ne ajutați să îl păstrăm curat, sigur și primitor pentru fiecare vizitator”, transmite Primăria municipiului Zalău.

Și, cum era de așteptat, intervenția pentru igienizarea zonei a fost promptă, iar autoritățile locale transmit că zona va fi monitorizată pentru a preveni astfel de incidente.