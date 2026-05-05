Victoria Mureșan, medaliată cu aur și argint la Campionatul European Masters 2026

Sălăjeanca Victoria Mureșan ne surprinde din nou cu rezultatele sale deosebite la alergare, sportul devenit parte din viața sa. Zilele trecute, Victoria a participat la Campionatul European Masters 2026 – Catania. Au fost două curse, două recorduri personale pentru Victoria, două recorduri naționale: 10 kilometri în 41 de minute și 55 secunde, locul I la categoria de vârstă, iar cursa de 21 de kilometri a parcurs-o într-o oră, 33 de minute și 19 secunde, locul II la categoria de vârstă. Victoria i-a mulțumit atletei Paula Todoran pentru îndrumarea oferită și specialiștilor de la AlroMedKinetic pentru sprijin.

