# Mă plimbam cu niște prieteni prin Zalău și vorbeam de subiectul ultimelor zile, despre Bolojan etc., și pomeneam ceva de Soros, la care mă aude o stimabilă doamnă, undeva la vreo 70 de ani. Ageră de fire, intervine și zice că sunt îndoctrinat și că nu-mi doresc binele țării, că aș fi un „haștagist” plătit de Soros… Da, stimată doamnă, mi-a trimis bani de Cola maxim, vă dați seama. Cu inflația și toate, prețul la suc s-a triplat. Vă dați seama? Și berea e mai ieftină. Mulțumesc lui.

# Tot e trendul de a denigra asiaticii ajunși pe meleagurile noastre, veniți cu toții pentru un trai mai bun. Să știți că uneori sunt mai domni decât domnii români, iar cei din Zalău, chiar dacă sunt puțini, par oameni de seamă și săritori când știu că pot face bine. În grabă, mi-am scăpat niște acte pe trotuar, la care nici bine nu apuc să mă aplec și văd cum un tânăr a făcut gestul și mi le-a înmânat. Frumos gest. Ne bucură astfel de cetățeni.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu