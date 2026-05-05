A urcat la volan fără permis și a refuzat testarea, iar acum se află în arest

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a ajuns în spatele gratiilor, condamnat în urma mai multor infracțiuni rutiere.

Luni, 4 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele acestuia.

Magistrații l-au condamnat la un an și zece luni de închisoare, după ce ar fi urcat la volan fără a avea permis de conducere, dar și pentru sustragerea și refuzul prelevării mostrelor biologice necesare testărilor, fapt ce contravine legii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

