Zălăuanii, așteptați la dezbateri privind bugetul orașului

Primăria Municipiului Zalău organizează miercuri, 6 mai 2026, ora 10, în sala de ședințe a instituției, dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2026. Accesul publicului la dezbaterea publică se va asigura în baza unei solicitări scrise depuse înainte de data dezbaterii publice, în limita locurilor disponibile în sala de ședințe. Solicitările pot fi depuse prin e-mail, la adresa primaria@zalausj.ro sau la Centrul de Relații cu Publicul, camera 4.

