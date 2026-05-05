Șofer depistat sub influența alcoolului, dus la spital pentru probe

Începutul săptămânii nu a fost unul prielnic pentru un bărbat din Șărmășag. În jurul după-amiezii zilei de luni, polițiștii au tras pe dreapta o autoutilitară, la volanul căreia se afla șoferul în vârstă de 68 de ani. Acesta nu doar că a fost legitimat de oamenii legii, însă a fost testat și cu aparatul alcooltest, iar faptul că a consumat băuturi alcoolice, iar mai apoi s-a aventurat la volan, a fost dovedit de polițiști.

În urma testării, rezultatele au arătat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

De asemenea, în acest caz, cercetările sunt continuate de polițiști, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

