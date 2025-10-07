Planuri pentru program after-school la Școala din Panic

Mai mulți oficiali sălăjeni au vizitat, luni, Școala din Panic, pentru a găsi soluții concrete în vederea îmbunătățirii infrastructurii școlare, atât pentru preșcolari, cât și pentru elevii ciclului primar și gimnazial.

La întâlnire au fost prezenți atât prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, subprefectul Dari Toma, reprezentanți ai autorităților locale, ai unității de învățământ, ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, dar și directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Radu Buciuman.

Prefectul a subliniat importanța unui mediu educațional sigur și modern pentru toți copiii din județ:

„Educația este o prioritate, iar infrastructura adecvată este baza unui proces educațional de calitate. Vom sprijini autoritățile locale în demersurile necesare pentru ca fiecare copil să învețe în condiții optime.”, a precizat prefectul Cristian Claudiu Bîrsan.

Planuri pentru program after-school

Autoritățile își propun să colaboreze în permanență cu administrațiile locale pentru dezvoltarea și modernizarea spațiilor educaționale din întreg județul. Mai mult, Prefectura, împreună cu autoritățile locale, ISJ și DSP Sălaj, intenționează să găsească soluții pentru organizarea programului after-school pentru clasele din ciclul primar, precum și a programului prelungit pentru grădiniță.

Deși, în prezent, unitatea de învățământ are parte de un deficit al spațiilor, un nou corp de clădire cu destinație educativă va prinde contur. Localitatea Panic, asemenea multor alte sate din apropierea municipiului Zalău, se bucură în ultimii ani de o creștere a populației.