Pacienții sălăjeni cronici ar putea fi scutiți de măsura neplății primei zile de concediu medical

Pacienții sălăjeni cu afecțiuni cronice, care se prezintă constant la medic pentru tratamente și investigații medicale periodice, ar putea beneficia de scutirea neplății primei zile de concediu medical, în vreme ce pentru celelalte categorii de pacienți prima zi nu va mai fi decontată de la începutul lunii februarie.

Decizia a fost adoptată pentru a diminua numărul concediilor medicale acordate fictiv, din alte motive decât cele care vizează probleme de sănătate.

Dacă până acum erau achitate de angajator pentru primele cinci zile, iar din a șasea zi intrau în plata statului, concediile în noul sistem prevăd neachitarea primei zile, iar plata urmând să înceapă abia din a doua zi. Mai mult, procentele de decontare rămân la valori similare, de 55% pentru concedii de până la șapte zile, 65% pentru un interval de 8-14 zile și 75% pentru concedii medicale mai lungi de două săptămâni, respectiv de peste 15 zile.

În urma mai multor discuții la nivel înalt, autoritățile au decis ca pacienții cu boli cronice să fie scutiți de această măsură, printre afecțiunile vizate numărându-se cele oncologice sau diabetul.