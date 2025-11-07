O localitate sălăjeană a fost atestată ca zonă turistică, la propunerea Ministerului Dezvoltării

Zece noi localități din România au fost atestate ca zone turistice, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și intră în circuitul strategic de dezvoltare, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

În acest sens, Guvernul României a aprobat, într-o ședință din data de 6 noiembrie, atestarea ca zone turistice a mai multor localități, iar una dintre acestea este și Șărmășag din județul Sălaj.

Șanse mai mari de dezvoltare

Aceasta se alătură altor localități desemnate din țară, din județe precum Brăila, Buzău, Cluj, Călărași, Gorj, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea. Odată cu promovarea acestora, ele vor avea parte de șanse mai mari de dezvoltare, potrivit Ministerului Dezvoltării.

De asemenea, proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului înconjurător vor fi promovate cu prioritate, printr-o serie de programe naționale, regionale și județene de dezvoltare.

„…oportunități economice pentru comunitățile locale”

„Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală și oportunități economice pentru comunitățile locale”, a transmis ministrul Cseke Attila.