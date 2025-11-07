Bani din Fondul de rezervă al statului, alocați de Guvern în Sălaj pentru servicii sociale și centre de protecție

Guvernul României a adoptat o Hotărâre în data de 6 noiembrie privind alocarea unei sume de bani din Fondul de rezervă prevăzut în bugetul de stat aferent anului 2025 pentru unele unități administrativ-teritoriale, printre care și în județul Sălaj.

Decizia a fost adoptată pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor ce vizează protecția de tip centre de zi, rezidențiale pentru cetățenii adulți cu handicap, dar și cheltuieli necesare căminelor pentru persoanele vârstnice.

Astfel, Hotărârea prevede suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului în curs, cu suma de 319.536.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2025, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice.

De asemenea, Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2025. În urma Hotărârii de Guvern, publicată în Monitorul Oficial, la nivelul județului Sălaj va fi alocată suma de 7.583.000 de lei.

Acești bani ar urma să ajungă doar pentru o lună și jumătate, urmând ca mai apoi Consiliile Județene din țară să găsească fondurile necesare. Angajații din mai multe Direcții Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu și-au primit salariile în ultimele luni. Această situație este cauzată de epuizarea bugetelor locale.