Bărbat din Hereclean, implicat într-un accident mortal în județul Bihor

Un sălăjean în vârstă de 55 de ani a fost implicat într-un accident rutier produs la data de 3 noiembrie, în afara localității Suplacu de Barcău din județul Bihor.

Un alt bărbat, în vârstă de 63 de ani, din județul vecin, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autotren cu semiremorcă, condus de șoferul sălăjean din comuna Hereclean.

Din nefericire, în urma impactului, șoferul din mașină a suferit multiple leziuni, în urma cărora și-a pierdut viața la fața locului.

Totodată, șoferul din Sălaj a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Concentrația indicată a fost de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Marghita, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

