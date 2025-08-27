Muniție neexplodată la Aghireș

În cursul zilei de duminică, ca urmare a unui apel la 112, echipa pirotehnică din cadrul ISU „Porolissum” Sălaj a intervenit la o misiune de asanare a muniţiei neexplodate în „Poienile Aghireș”. Ajunşi la faţa locului, pirotehniştii au identificat elementul ca fiind un proiectil exploziv de calibru 45mm. Acesta a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță, urmând să fie distrus ulterior.

Pe această cale, pompierii vă recomandă respectarea regulilor de comportament pentru prevenirea accidentelor cauzate de muniții neexplodate. SE INTERZICE:

– atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte;

– lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

– introducerea muniţiilor în foc;

– demontarea focoaselor sau altor părţi componente;

– joaca copiilor cu diferite muniţii precum grenade, focoase, cartuşe, proiectile sau alte elemente pirotehnice;

– ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în încăperi sau locuinţe, întrucât o simplă mişcare a muniţiei din poziţia în care se află poate declanşa explozia.

M. S.