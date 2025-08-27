De ce dorește guvernul majorarea de capital la companii?

Guvernul vine cu o nouă propunere în ceea ce privește majorarea de capital la companii: de la 8.000 lei pentru toate SRL-urile s-a ajuns la o diferențiere, astfel că societățile comerciale cu cifră de afaceri de până la 395.000 lei vor trebui să aibă un capital social de minimum 500 lei, cele cu cifră de afaceri de până la 7 milioane lei, 5.000 lei, iar cele cu cifră de afaceri de peste 7 milioane lei, un capital social de minimum 90.000 lei. De ce s-a răzgândit guvernul? S-a răzgândit în urma reacțiilor mediului de afaceri? Și mai ales, de ce nu s-a consultat cu mediul de afaceri înainte de a veni cu cifra de 8.000 lei?

Așa cum am susținut și într-un articol precedent, în caz de insolvență sau faliment mărimea capitalului social nu este releventă, ca atare nici noile limite propuse nu sunt relevante. Sigur, se poate discuta la nesfârșit în ceea ce privește orice fel de limitare stabilită, pentru capital social sau pentru orice altceva, de ce o anume limită și nu alta. Având în vedere acest lucru, opinia mea este aceea că prin aceste majorări de capital social se urmărește de fapt altceva, și anume o ,,curățare” a mediului economic de firme suspendate oficial sau inactive neoficial, fără activitate, dar păstrate pentru că, nu-i așa?, nu se știe când vei avea nevoie. Și sunt multe, mii de astfel de firme, ceea ce, evident, îngreunează activitatea de administrare din partea ANAF. De altfel, prin pachetul 2 de măsuri propus de guvern, se prevede dizolvarea SRL-urilor care nu-și completează capitalul social cu noile valori:

,,(3) În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu şi-a completat capitalul social în termenul prevăzut la alin. (2), la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va pronunța dizolvarea societății.”

După cum se poate observa, limita de 395.000 lei pentru un capital social de minim 500 lei coincide cu noua limită de la care companiile devin plătitoare de TVA, conform unui proiect de ordonanță de pe site-ul ministerului de finanțe. Altfel, crede cineva că un capital social de 500 lei va asigura recuperarea unor eventuale debite de către bugetul de stat? Asta de dragul motivării inițiale care a determinat propunerea de majorare a capitalului social, pentru că în realitate, în caz de faliment, capitalul social a fost ,”pierdut”, de aceea s-a și ajuns în situație de faliment. Nu știu cum se va finaliza noua propunere, cert este că filialele ONRC din toată țara vor fi supraaglomerate în vara viitoare, pentru că trebuie făcut un drum și cu ocazia modificărilor privind codurile CAEN, iar dacă nu se intervine asupra propunerii că la prima mențiune făcută la ONRC trebuie să fie modificat și capitalul social, termenul este 24 septembrie 2026, pentru ambele modificări. Cam scurt termenul, nu?

Alexandru Tamba

