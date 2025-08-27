 Lansare de carte: Despre Postulatul 5 al lui Euclid

– a doua ediție –

Motto: „Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică”.

PLATON (427-347 î. Hr.), filozof grec

După pensionarea de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, în perioada 27 ianuarie 2020 – 3 octombrie 2022, profesorul de matematică-fizică Varga Lajos a fost preocupat de „lămurirea” Postulatului 5 al lui Euclid, renumitul matematician grec din Alexandria (secolul III î. Hr.): „Și dacă o dreaptă tăind două drepte formează unghiurile interne și de aceeași parte mai mici decât două unghiuri drepte, cele două drepte prelungite la infinit să se întâlnească în partea în care se află unghiurile mai mici decât două unghiuri drepte”.

Ca atare, în urma cercetării minuțioase, domnia sa și-a expus punctul de vedere, cel al demonstrării postulatului, în cartea „Scurtă lucrare în legătură cu relația de perpendicularitate. Geometrie plană pentru cei care se plictisesc”. Aceasta a apărut în anul 2023, înaintea Marelui Praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

De atunci, profesorul Varga Lajos a continuat să studieze „problema”, prezentându-și concluziliile în al doilea volum, apărut anul trecut (24 decembrie 2024), chiar de sărbătorirea zilei sale de naștere! Acesta a fost publicat tot de Editura „Caiete Silvane” din Zalău, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin contribuția domnului Daniel Săuca – editor, înscriindu-se în colecția „DIDACTICA”. Redactarea aparține domnului Alexandru-Bogdan Kürti, iar corectura rezumatului în limba română doamnei Oana-Maria Barariu-Săvuș. Tehnoredactarea și coperta au fost realizate de către domnul Major Lóránd, de la „Color Print” Zalău.

Cartea are 104 pagini bine determinate și aranjate, cu figuri geometrice și comentarii adecvate (ipoteze, demonstrații și concluzii), fără să lipsească trimiterile la bibliografia consultată. În prima parte (76 de pagini) se află, în limba maghiară, trei capitole și completări referitoare la recenzii primite despre lucrare.

În partea a doua, acestea sunt prezentate în rezumat, în limba română. Iar la sfârșit sunt două pagini cu o parte dintre cărțile și autorii acestora, apărute la Editura „Caiete Silvane”, în anii 2020-2024. De asemenea, este evidențiată posibilitatea de procurare a acestora prin comenzi la: caietesilvane@yahoo.com; 0742-217682 sau online – www.edituracaietesilvane.ro.

Despre această ediție, profesorul Varga Lajos mi-a declarat: „Prezenta lucrare conține rezultatul unui studiu cu privire la legătura dintre relațiile de perpendicularitate și de paralelism în geometria absolută, bazată pe grupele de axiome: I. de incidență; II. de ordine; III. de congruență; IV. de continuitate ale sistemului de axiome al matematicianului german David Hilbert. Este surprinzător că lucrările apărute în legătură cu relația de paralelism depășesc volumul unei biblioteci (!), iar despre relația de perpendicularitate numărul lucrărilor este neglijabil. Problema paralelelor este cercetarea demonstrației logice a propoziției cuprinse în postulatul paralelelor. Timp de două milenii, matematicienii au încercat rezolvarea problemei. Au rezolvat numeroase probleme complexe, dar această problemă aparent simplă nu și-a găsit rezolvarea. Având în vedere că geometria clasică este bine cunoscută, în lucrare eu am citat numai axiomele și teoremele implicate direct în conținutul ei. În continuare, lucrez la ediția a treia, în care vor apărea câteva referiri substanțiale ale mele cu privire la recenziile de la ediția a doua”.

L-am cunoscut pe Varga Lajos în urmă cu peste 50 de ani și, fiind colegi de breaslă la Liceul de Cultură Generală Șimleu Silvaniei (actualul Colegiu Național „Simion Bărnuțiu”), am devenit prieteni. A fost și a rămas același profesor-diriginte pasionat de matematică și fizică, contribuind permanent la îmbogățirea bagajului de cunoștințe ale științelor exacte în rândurile elevilor săi, cărora le-a deschis mintea și sufletul pentru viață. Trăind cu gândurile și preocupările sale pentru și printre exerciții și probleme, a militat mereu pentru calitatea învățământului șimleuan, sălăjean și național. Și a reușit printr-o lungă și admirabilă activitate, controlată de un spirit calm, detașat și organizat.

Varga Lajos a fost și rămâne un veritabil dascăl, care, iată, la vârsta senectuții este interesat de descifrarea Postulatului 5 al lui Euclid. Bravo, Lajos! Felicitări sincere și, deopotrivă, mulțumiri pentru primirea acestei cărți cu onorantul autograf: „Domnului Profesor Marin Ștefan, în semn de mulțumire pentru ajutorul substanțial ce mi l-a acordat la apariția primei ediții a acestei lucrări. Cu mult drag și stimă deosebită, Prietene!”.

Dragă Lajos, îți urez multă sănătate și putere de muncă pentru a duce la bun sfârșit și cea de-a treia carte, contribuind la lămurirea problemei care a preocupat matematicienii lumii, timp de peste două milenii!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei