Meșterii și producătorii locali, prezenți la Zilele Zalăului

O veste bună este că de la sărbătoarea orașului Zalău nu vor lipsi meșterii și producătorii locali, aceștia urmând să își prezinte produsele în zona pietonală. Aici puteți admira și cumpăra creații realizate cu pasiune și măiestrie de Lina Niste (cusătoreasă), Bogdan Ilieș (cusător/croitor), Dan Țârlea (pictor/iconar), Dan Teglaș (împletitor din nuiele), Bianca Pop (cusătoreasă, producător de produse din gălbenele), Simina Sâmpetrean (bijuterii lucrate manual), Simona Măricean (producător de lavandă), Cristina Dîrjan (producător de lavandă), Elena Neaga (apicultor), Viorica Buboi (producător de turtă dulce), Vasile Aciu (producător de pălincă), Ioan Danci-Horba (produse cosmetice & bijuterii din porțelan), Liviu Hosu (producător de uleiuri din semințe de floarea-soarelui, nucă și dovleac), iar Episcopia Sălajului va fi prezentă cu obiecte bisericești.

