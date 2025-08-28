În Sălaj începe examenul de capacitate preoțească

Episcopia Sălajului anunță că în data de 22 septembrie 2025 va avea loc Examenul de capacitate preoţească. Examenul se adresează tinerilor licențiați în Teologie, iar promovarea acestuia le va oferi posibilitatea de a candida pentru ocuparea unui post vacant de preot, dintre cele care vor fi anunțate de Episcopie. Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie să fie absolvent al unei Facultăți de Teologie Ortodoxă, secția Teologie Pastorală; să aibă promovat examenul de licență; să nu aibă impedimente de ordin medical sau canonic la hirotonia candidatului. Examenul se va desfășura la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului. În perioada 1- 9 septembrie va avea loc înscrierea candidaților la Episcopia Sălajului, în data de 22 septembrie este programată proba scrisă, dar și cea orală, iar seara vor fi afișate rezultatele. Vor fi declarați admiși candidații care obțin cel puțin nota 6 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate preoțească minim 7.

